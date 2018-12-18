Молодежь Гродненской области помогает убирать снег пожилым сельчанам

18 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области молодежные активисты готовы помочь убрать снег и навести порядок во дворах пожилых людей. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете БРСМ.

Житель д. Селивановцы Иван Новицкий

Во время уборки снега

Обильные снегопады накрыли регион в воскресенье и понедельник. Молодые люди не оставили без внимания пожилых. Например, в Гродненском районе волонтеры из райкома БРСМ и Лойковской средней школы помогли убрать снег одиноким жителям деревень Лойки и Селивановцы.

"Такая работа проводится всеми первичками района. Многие из них закреплены за теми или иными пожилыми людьми, знают о том, чем надо помочь и когда. Среди волонтеров и школьники, и работающая молодежь", - отметил первый секретарь Гродненского райкома БРСМ Валерий Яскель.

Аналогичные мероприятия прошли сегодня также в Свислочском, Берестовицком, Мостовском районах. Помощь не ограничивается расчисткой двора от снега. В Гродненской области волонтеры готовы помочь пожилым и одиноко проживающим людям наколоть и наносить дров зимой, принести воды, привести в порядок двор, убраться по дому, выбить ковры, да и просто поговорить по душам, ведь зачастую старикам не хватает обычного общения.

С 1 декабря во всех районах Гродненской области работают телефоны горячих линий, по которым можно обратиться за помощью волонтеров. Их номера размещены на портале обкома БРСМ.-0-

Первый секретарь Гродненского райкома БРСМ Валерий Яскель

Жительница д. Селивановцы Анна Габрукевич

Первый секретарь Гродненского райкома БРСМ Валерий Яскель вручил Новогодний подарок жительнице д. Селивановцы Анне Габрукевич.

Фото Леонида Щеглова