Молодежь Гродненской области сыграет в баскетбол картошкой и боулинг капустой

13 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Молодежные команды со всех районов Гродненской области станут участниками культурно-спортивной "Сельской эстафеты", которую 17 ноября примет Ивье, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гродненском областном комитете БРСМ.

Эти соревнования в последние годы стали неотъемлемой частью областного праздника тружеников села "Дажынкі". "В нынешнем году главной темой насыщенной сельским колоритом программы станет сказка "Колобок", объединенная десятком тематических конкурсов", - рассказали в обкоме БРСМ. В одном из них командам надо будет на скорость повторить сюжет известной сказки, а в другом посоревноваться в поедании сосисок. Проверят участников и на меткость - в турах "Снайпер" и "Аграрный баскетбол". Мишенью для дротиков станут яблоки, а баскетбольной корзиной послужит ведро, в которое нужно будет попасть картофелиной. В сельском боулинге шары и кегли заменят на капусту и бутылки, наполненные горохом. А в конкурсе "Сельский оркестр" молодые люди продемонстрируют таланты в игре на традиционном сельскохозяйственном инвентаре. Самые сильные поучаствуют в турнире по перекатыванию тюков с соломой. Интересно и весело будет и участникам, и зрителям, обещают организаторы.

На мероприятии также будут чествовать лучшие в области молодежные экипажи комбайнеров и водителей, задействованных на отвозе зерна.

Организаторами "Сельской эстафеты" выступают Гродненский обком БРСМ и главное управление идеологической работы и по делам молодежи Гродненского облисполкома.-0-