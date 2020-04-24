Молодежь Гродненской области высадит почти 1,3 тыс. яблонь

24 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Молодежь в Гродненской области до 9 Мая высадит почти 1,3 тыс. яблоневых деревьев. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Старт акции "Миру - сад" молодежь региона даст во время республиканского субботника. Каждая первичная организация БРСМ области посадит яблоневое дерево.

"Всего в регионе почти 1,3 тыс. первичек. Новые деревья высадят в садах, во дворах, на территориях организаций или населенных пунктов. Акция, как планируется, станет постоянной. Ежегодно к 9 Мая первичные организации будут высаживать яблоневые деревья как символ процветания, плодородия и победной весны", - рассказали в обкоме БРСМ.

Благотворительный проект "Беларусь помнит. Никто не забыт, ничто не забыто" по благоустройству памятников и обелисков также стартует 25 апреля. В этот день штатные сотрудники областного комитета приведут в порядок прилегающую территорию и памятник курсантам-пограничникам, державшим оборону на берегу Немана в лесопарке Пышки в Гродно. Обком БРСМ на протяжении многих лет шефствует над этим объектов воинской славы.

"В трудовом проекте примут участие все регионы Принеманья. Молодежь Лидчины будет трудиться на территории памятника мирным жителям в лесном массиве Боровка. Активисты Ивьевского, Ошмянского, Мостовского и Свислочского районов приведут в порядок братские могилы в своих регионах. Молодежь Кореличей будет трудиться на мемориальном комплексе "Звезда", - рассказали в обкоме БРСМ.

В Гродно молодежные активисты приведут в порядок мемориальный комплекс "Шталаг-324".-0-