Молодежь Гродно из светящихся лампадок выложила слова "мы помним"

22 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Слова "Мы помним" из 600 светящихся лампадок выложила молодежь в Гродно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском городском комитете ОО "БРСМ".

Молодежная гражданско-патриотическая акция "Никто не забыт, ничто не забыто", посвященная Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, прошла в Гродно у мемориального комплекса пограничникам. Участие в ней приняли бойцы студенческих отрядов, волонтеры движения БРСМ "Доброе Сердце", военнослужащие Гродненской пограничной группы. Минутой молчания участники почтили память тех, кто прошел дорогами войны. Ближе к 4 часам утра участники акции зажгли около 600 лампадок.

"Гродно одним из первых городов встретил войну. Невиданные стойкость, мужество и героизм проявили и воины-пограничники, принявшие на себя первый удар врага. Лампадки и пламя свечи - символ памяти о тех, кто воевал за мир для будущих поколений. Очень важно сохранить память о тех событиях, чтить людей, отдавших за мир для нас самое дорогое - свою жизнь", - отметили в горкоме БРСМ.

Организатором акции ежегодно выступает Гродненский городской комитет ОО "БРСМ". Проект призван воспитать у подрастающего поколения уважительное отношение к истории, героическому прошлому своей страны и подвигам ветеранов Великой Отечественной войны.-0-