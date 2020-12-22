Молодежь Гродно присоединилась к акции "Память сердца"

22 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Гродно поддержала акцию "Память сердца". Старт мероприятиям в областном центре дал митинг-реквием на воинском кладбище по улице Белуша, передает корреспондент БЕЛТА.

У постамента "Воин в почетном карауле" зажгли около 400 лампадок, из которых выложили название проекта. Минутой молчания почтили память тех, кто отдал свою жизнь за мир.

"Война затронула каждый уголок страны, каждую семью. Важно сохранить память о тех тяжелых, но героических событиях и сделать все, чтобы они не повторились. Мы за мирную и процветающую Беларусь", - отметил первый секретарь Гродненского горкома БРСМ Петр Косицкий.

Петр Косицкий

Акция объединила представителей органов исполнительной, законодательной власти, военнослужащих, бойцов студенческих отрядов, волонтеров движения "Доброе сердце", учащихся.

"Мы сегодня пришли отдать дань памяти тем, кто жертвовал всем ради будущего. Понимаем, как важно сохранить мир на земле. Приятно, что к акции присоединились не только молодые люди, но и представители старшего поколения - в Беларуси помнят свою историю", - отметила студентка третьего курса Гродненского медуниверситета Валерия Трусь.

Валерия Трусь

Продолжилась акция "Диалогом поколений", во время которого обсудили патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти.

Республиканский патриотический проект "Память сердца" направлен на сохранение исторической памяти о героическом прошлом советского народа. Мероприятия проекта пройдут во всех регионах страны до 24 декабря. В памятных местах молодые люди организуют митинги-реквиемы с возложением цветов и зажжением лампад.-0-

Фото Леонида Щеглова