Молодежь Калининградской области присоединится к форуму на Кургане Дружбы

20 января, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Молодежь Калининградской области России в этом году примет участие в патриотическом форуме на Кургане Дружбы в Верхнедвинском районе, сообщил журналистам перед началом пленума Витебской областной организации БРСМ ее первый секретарь Вячеслав Хрол, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Вячеслава Хрола, проведенный в 2019 году областной патриотический форум на Кургане дружбы в перспективе должен стать визитной карточкой Витебской области. Прошлым летом в нем приняла участие молодежь Витебской, Псковской и Смоленской областей. "Этот форум призван не дать молодежи забыть о подвиге нашего народа в Великой Отечественной войне. Подготовка к следующему форуму идет уже полным ходом. Достигнута договоренность, что, кроме Смоленской и Псковской организаций Российского союза молодежи, к форуму присоединится молодежь Калининградской области. География регионов-участников расширяется, появляются новые идеи проведения форума", - сказал первый секретарь областной организации.

Вячеслав Хрол также отметил, что в прошлом году в составе студенческих отрядов были трудоустроены более 4,8 тыс. человек. Молодые люди трудились в Беларуси и за рубежом. "Продолжает свое развитие и самое доброе направление деятельности - волонтерское движение БРСМ "Доброе сердце". В 2019 году шефскую адресную помощь волонтеры оказали более 4,5 тыс. человек. Это инвалиды, ветераны войны и труда, одиноко проживающие пожилые люди, дети-сироты, дети со статусом инвалида, многодетные семьи, неполные семьи, находящиеся в социально опасном положении", - добавил он.

Помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич пожелал молодежи успешной реализации ее задумок, ориентировал на более активную работу, в том числе во время электоральной кампании. "Своей деятельностью нужно показывать, к чему стоит идти, - отметил он. - Хорошо, что вы общаетесь с молодежью других стран, в том числе российских регионов, потому что в общении рождаются идеи".

Витебская областная организация БРСМ объединяет 45,8 тыс. человек.-0-