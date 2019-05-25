Молодежь Минска реконструирует партизанский парад 1944 года

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Минска 25 мая презентует патриотический проект "Летом 44-го...", посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Минском городском комитете БРСМ.

Центральным событием станет реконструкция шествия партизанского парада, который 16 июля 1944 года проходил в столице по случаю освобождения города от немецкой оккупации на бывшем городском ипподроме в районе ул. Красноармейская. Парад, объединивший 30 тыс. человек, стал яркой страницей в хронике Великой Отечественной войны.

С 13.00 до 13.30 по ул. Комсомольская до пересечения ул. Кирова с пр. Независимости проследует колонна с конницей, партизанами и подпольщиками. Возглавит шествие легендарный козел по кличке Малыш - в 44-м он стал одним из талисманов парада. На импровизированной трибуне соберутся ветераны Великой Отечественной войны, участники партизанского движения и парада 1944 года. Чеканить шаг перед ними будут активисты БРСМ - студенты учреждений высшего образования столицы.

Также в 13.00 в сквере на ул. Комсомольская начнут работу интерактивные площадки. Откроются сборный пункт районного военного комиссариата, штаб партизанского движения, партизанские лагерь и госпиталь, комсомольский подпольный штаб, военно-полевая почта, фотоателье, фронтовая молодежная бригада.

Здесь же можно будет поучаствовать в мастер-классах по строевой подготовке, сборке-разборке автоматов, стрельбе в тире из оружия времен Великой Отечественной войны, подшиве подворотничков гимнастерки, наматыванию портянок. Кроме того, гости смогут примерить на себя роль всадника, закружиться в ритме вальса и продегустировать солдатскую кашу.

Создавать праздничную атмосферу будут девушки в ситцевых платьях с полевыми цветами в руках. На импровизированной мобильной сценической площадке состоится концерт с участием творческих студенческих коллективов. Завершит праздник программа "Песни военных лет".

"В реконструкции парада примут участие около 700 человек. Мы постараемся не просто воссоздать парад, но и дать возможность нашей молодежи прикоснуться к этому великому историческому событию, побыть в роли освободителей, партизан, почувствовать атмосферу Победы, которая царила на улицах Минска в 1944 году. Главная цель - напомнить о героях той войны, их героизме, мужестве, стойкости и силе духа", - отметил первый секретарь Минского городского комитета БРСМ Сергей Клишевич.-0-