Молодежь Минской области до конца осени приведет в порядок более 70 криниц и святых мест

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волонтеры столичного региона в 2019 году приведут в порядок почти 90 криниц и святых мест Минской области. Работы на 18 объектах уже состоялись, более чем на 70 - запланированы до конца осени, сообщили БЕЛТА в Минском областном комитете ОО "БРСМ".

Ближайшим проектом станет благоустройство родника "Крынічка" в деревне Микуличи Столбцовского района. 23 июля добровольцы волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце" вместе с неравнодушными жителями района приведут в порядок территорию объекта, обустроят близлежащую площадку, чтобы любой человек мог подойти и полюбоваться на местную достопримечательность.

В августе молодежь приведет в порядок родник в деревне Витовка Дзержинского района, святой колодец около деревни Язвины в Узденском районе.

Благоустройство криниц и памятников проходит в рамках республиканской межконфессиональной благотворительной акции "Восстановление святынь Беларуси", которую БРСМ реализует с 2013 года. В этом году акция носит название "Восстановление святынь. Родники Беларуси". За все время реализации проекта волонтеры благоустроили более 1,5 тыс. культовых объектов по всей стране.-0-