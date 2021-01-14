Молодежь Минской области поможет убрать снег во дворах ветеранов и инвалидов

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Минской области вызвалась очистить от снега дворы ветеранов Великой Отечественной войны, узников фашистской оккупации и инвалидов, поддержав таким образом челлендж БРСМ "Уберем снег вместе". Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал главный специалист отдела информационно-идеологической работы Минского областного комитета БРСМ Александр Завгородний.

"Челлендж Гродненский обком Белорусского республиканского союза молодежи запустил в начале недели. Узнали быстро, сразу захотели принять участие. Привлекли районные объединения, они поддержали инициативу. Все понимают, что уборка снега в сложившейся погодной обстановке дело хорошее, - рассказал Александр Завгородний. - Раньше зимы были теплые, поэтому сильные снегопады стали неожиданностью для многих. Не все молодые и здоровые с легкостью способны очистить территорию от снега, пожилым и людям с ограниченными возможностями это делать особенно сложно, поэтому постараемся прийти на помощь всем, кто в этом нуждается".

По словам главного специалиста, подобные акции помогают сплотить молодежь, привить подрастающему поколению понимание того, что нужно помогать и поддерживать других. "Из таких маленьких полезных дел формируется государство, где люди умеют приходить друг другу на помощь", - подчеркнул Александр Завгородний.

Челлендж БРСМ "Уберем снег вместе" продлится до конца зимы. До завершения сезона заявку на оказание помощи можно оставить по телефонам молодежных горячих линий, которые работают на базе всех территориальных комитетов БРСМ.-0-