13 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Могилевской области примет участие в открытом диалоге "Cила Основного закона". Мероприятие соберет более 150 человек со всего региона, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный специалист обкома БРСМ Анжелика Явных.

"Во время открытого диалога молодые люди обсудят изменения и дополнения в проект Конституции, - рассказала Анжелика Явных. - Работа дискуссионной площадки пройдет в смешанном формате - онлайн и офлайн. Участниками мероприятия станут активисты БРСМ, победители республиканского конкурса "Студент года - 2021", члены Республиканской студенческой коллегии, бойцы студотрядов, волонтеры движения БРСМ "Доброе Сердце", несоюзная молодежь".

Молодые люди смогут высказать свое мнение, внести предложения в проект Конституции, а также задать интересующие вопросы экспертам, в числе которых заместитель председателя Могилевского горисполкома Алла Галушко, первый секретарь Центрального комитета БРСМ Александр Лукьянов, председатель Молодежного совета при Национальном собрании, член Конституционной комиссии Егор Макаревич.

До начала мероприятия участники диалога смогут ознакомиться с выставочной композицией "История становления Конституции", подготовленной Могилевским областным комитетом БРСМ, и работой молодежной онлайн-приемной.-0-