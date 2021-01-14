14 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Могилевской области присоединилась к челленджу "Уберем снег вместе". Эстафету ребята приняли у молодежи из Гродненской области, сообщили БЕЛТА в Могилевском обкоме БРСМ.

Волонтеры БРСМ и представители МООП помогут расчистить территории от снега ветеранам Великой Отечественной войны, одиноко проживающим пожилым гражданам, инвалидам и другим людям, которые нуждаются в помощи.

Заявку на оказание помощи можно оставить по телефонам молодежных горячих линий, которые работают на базе всех территориальных комитетов БРСМ. В Могилевском областном комитете организации можно обращаться за помощью по телефонам: 8 (0222) 76-64-49, 8 (0222) 76-67-51.

Челлендж продлится до конца зимы.-0-