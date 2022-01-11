Молодежь Могилевской области вышла на помощь пожилым людям в уборке снега на подворьях

11 января, Чаусский район /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Могилевской области помогает одиноким пенсионерам в уборке снега с дворовых территорий частных домов. Одними из первых на помощь людям вышли волонтеры и учащиеся Горбовичского детского сада - средней школы Чаусского района, передает корреспондент БЕЛТА.

Помогали в расчистке снега учащиеся 7-11-х классов. В первую очередь они убирают снег во дворах домов одиноких пенсионеров, людей с ограниченными физическими возможностями, ветеранов Великой Отечественной войны и педагогического труда. Как отметила директор учреждения образования Оксана Романова, каждый год волонтеры активно подключаются к помощи людям. "Всего вместе с детским садом у нас обучается 121 ребенок. Каждую зиму, особенно после разгула стихии, ребята вооружаются лопатами и идут помогать. По примеру старшеклассников даже дошколята помогают бороться со снегом", - рассказала она.

Один из волонтеров Арсений Зарецкий поделился, что в такой работе много плюсов. "Мы работаем на свежем воздухе, что полезно для здоровья. Кроме того, это и определенная физическая нагрузка. Пока идут снегопады, мы будем помогать людям бороться с последствиями стихии, которые в силу разных обстоятельств не могут сделать это сами", - сказал школьник.

Жительница агрогородка Горбовичи Надежда Верезубова рассказала, что когда вышла во двор, то нигде не смогла пройти из-за снега. "Очень хорошо, что ребята людям помогают. Сама бы я не смогла все это убрать, а они молодцы, двор и дорожки почистили", - поделилась она.

Как отметила главный специалист Могилевского областного комитета ОО "БРСМ" Елена Першина, работа волонтеров по уборке дворовых территорий строится по заявительному принципу в каждом районе области. "В каждом районном комитете есть горячая линия, куда человек может обратиться за помощью. Ребята убирают дворовые территории от снега. В зависимости от размера двора и прилегающей территории обычно работают от 2 до 8 человек. Конечно, в первую очередь это пенсионеры, инвалиды и ветераны. Но бывают разные ситуации. Человек может заболеть или повредить, например, ногу. Наши ребята готовы помогать всем, кому такая помощь необходима, - рассказала Елена Першина. - В течение года тоже работают горячие линии. Мы помогаем людям в доставке продуктов и медикаментов, уборке дворов, при необходимости складываем и переносим дрова. Такая помощь остается востребованной".-0-