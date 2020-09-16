Молодежь наведет порядок на берегах рек в Гродно

16 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Берега Немана и Лососянки в Гродно приведут в порядок во время молодежной экологической акции. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском городском комитете ОО "БРСМ".

Экологическая акция "Родному городу - чистые берега" пройдет по инициативе молодежи Гродненского государственного университета им. Янки Купалы. Объектами молодежного внимания станут зоны отдыха вблизи водоемов и прибрежные территории.

Старт акции будет дан в канун Дня города, который Гродно традиционно отмечает в третьи выходные сентября. 17 сентября профком студентов, первичка БРСМ и представители общественного объединения "Белая Русь" купаловского универстита совместными усилиями займутся наведением порядка на территории прилегающей к реке Лососянка. Также во время акции, которая продлится до 30 сентября, молодежь будет трудиться и на берегах Немана в черте города.

"Люди должны понимать, что прежде всего они ответственны за сохранение наших природных ресурсов, в том числе водных объектов. И мы на собственном примере показываем, как важно бережное отношение к природе", - отметила секретарь первичной организации БРСМ купаловского вуза Алеся Попко. Она подчеркнула, что молодежь университета постоянно участвует в подобных акциях, совместный общественно полезный труд - сильный объединяющий фактор.

Проект направлен на вовлечение молодежи в решение социально-экологических проблем города, воспитание бережного отношения к природе у молодого поколения, развитие волонтерской деятельности, сплочения молодежи.-0-