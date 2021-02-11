Молодежь охотнее строит жилье в сельской местности при наличии социальной инфраструктуры - мнение

11 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Молодые люди охотнее переезжают жить и строят жилье в сельской местности при наличии социальной инфраструктуры. Такое мнение, комментируя выступление Президента на Всебелорусском народном собрании, высказала корреспонденту БЕЛТА председатель Плещицкого сельского совета Пинского района Ольга Медведь.

"На Всебелорусском народном собрании обсуждаются важные вопросы жизни страны. Главное, что в приоритете остается забота о благополучии человека, - сказала Ольга Медведь. - Говоря о малых городах и селах, нужно акцентировать внимание на их развитии, повышении стандартов жизни, создании условий для предпринимательства. В таком случае молодежь охотнее строится и переезжает в деревни".

Председатель привела в пример Плещицкий сельсовет. В 2020 году в агрогородках и деревнях участки для строительства частных домов получили более 140 семей, из них около 30 многодетных. Также местные власти прорабатывают возможности выделения новых кварталов индивидуальной застройки в Плещицах и Стытычево.

"Люди спрашивают участки. В основном хочет строиться молодежь. Обращаются к нам предприниматели, желающие развивать бизнес на селе, в частности, открывать магазины, оказывать парикмахерские услуги. Можно получить землю и для ведения фермерского хозяйства, чтобы зарабатывать самому и создавать рабочие места для других людей", - отметила Ольга Медведь. Например, на территории Плещицкого сельсовета действуют около 10 фермерских хозяйств. Их владельцы выращивают грецкие орехи, фундук, чеснок, малину, клубнику, голубику, цветы.-0-