Молодежь с особенностями развития покажет свое мастерство на фестивале "Поверь в себя" в Рогачеве

16 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Региональный фестиваль "Поверь в себя" соберет молодых людей с психофизическими особенностями 19 июля в Рогачеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в городском доме культуры.

На сцену Рогачевского городского дома культуры выйдут 12 молодежных команд. Своих представителей делегируют территориальные центры социального обслуживания населения Мозырского, Кормянского, Добрушского, Жлобинского, Гомельского, Речицкого, Чечерского, Светлогорского, Ветковского и Рогачевского районов, Журавичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов, а также Рогачевский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов.

Несмотря на диагнозы, молодые люди активно развиваются, занимаются творчеством и готовят номера, в которых продемонстрируют свое мастерство.

Участники представят на суд жюри изделия декоративно-прикладного искусства, выполненные вручную. Также они исполнят вокальные и хореографические композиции. В этом году в конкурсную программу включен и номер оригинального жанра. Артисты готовят театральные, литературно-музыкальные этюды, гимнастические постановки с элементами циркового искусства. Некоторые решились на интересный эксперимент - поставить на сцене сказку.

Нынешний фестиваль посвящен Году малой родины. Жюри будет оценивать выступления по нескольким критериям, включая соответствие тематике, артистизм. По итогам фестиваля в общем командном зачете назовут обладателя Гран-при, а также призеров трех ступеней. Когда члены жюри удалятся на совещание, в зале начнется специальная игровая программа, во время которой решится судьба приза зрительских симпатий, будет определен победитель по версии присутствующих.

За время проведения форума для молодых людей с особенностями развития зародилось немало добрых фестивальных традиций, также появляются новые. Главная из них - теплые встречи, на которых участники раскрываются творчески и своим примером показывают, что ограничить их возможности и таланты невозможно.-0-