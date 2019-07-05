Молодежь Витебской и Псковской областей соберется на турслете в Верхнедвинском районе

5 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Областной туристический слет, посвященный 75-летию освобождению Беларуси, пройдет 5-7 июля на Кургане Дружбы в Верхнедвинском районе, сообщили БЕЛТА в областном комитете БРСМ.

Участие в слете примут сборные городов Витебской и Псковской областей, представители Белорусского республиканского союза молодежи и Российского союза молодежи. В программе интеллектуальный турнир, открытый диалог, спортивные соревнования по футболу и волейболу, а также конкурсы чтецов, бивуаков и художественной самодеятельности. Кроме того, участники слета создадут "Летопись Победы", в которой каждая команда сможет оставить информацию о ветеранах или героических сражениях представляемых ими регионов.

"Слет на Кургане Дружбы объединит более 300 молодых людей. Приятно, что участие примут и представители Российского союза молодежи. Мы хотим, чтобы слет стал мощной образовательной, спортивной и созидательной площадкой для молодежи, а главное - площадкой для конструктивного диалога", - отметил первый секретарь Витебского обкома БРСМ Вячеслав Хрол.

Организаторами мероприятия выступили Витебский облисполком, областной комитет БРСМ, Псковская и Смоленская областные организации Российского союза молодежи.-0-