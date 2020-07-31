Молодежь Витебской области отправится в водный поход по Городокскому району

31 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Областной водный поход работающей молодежи пройдет 1-2 августа в Городокском районе, сообщили БЕЛТА в Витебском облисполкоме.

В первый день молодые люди возложат цветы к мемориальному комплексу "Бессмертие" в Городке. Затем в райцентре состоится открытый диалог участников водного похода "Беларусь у маім сэрцы" с представителями Витебского облисполкома и Городокского райисполкома. Также для молодежи проведут экскурсию по краеведческому музею. После обеда начнется сплав по маршруту озеро Медесно - река Овсянка - озеро Тиосто - деревня Село. Здесь участники остановятся на ночлег и разобьют лагерь. Вечером молодые люди организуют культурно-спортивную программу с конкурсами, квестами, соревнованиями и туристическими ритуалами.

На следующий день группа продолжит сплав. Финальной точкой похода станет мемориал "Хозяин леса" в Щелбовских лесах. Участники почтут память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Организаторами мероприятия выступили Витебский областной комитет БРСМ, главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома и Городокский райисполком.-0-