Молодежи отводится большая роль в ближайшей пятилетке - делегат ВНС

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежи отводится большая роль в ближайшей пятилетке. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала первый секретарь Жлобинского районного комитета БРСМ, делегат VI Всебелорусского народного собрания Елена Холупова.

"Об этом говорил в своем докладе на Всебелорусском народном собрании Президент. И нам важно реализовать поставленные перед нами задачи, чтобы оправдать доверие", - сказала Елена Холупова.

По ее словам, вопросы патриотического воспитания молодежи по-прежнему на повестке. "Абсолютно согласна с мнением главы государства, что молодежи нужно быть более патриотичной и более ответственной. Важно сохранять преемственность поколений. Ведь если мы потеряем связующую нить, потеряем память о наших родных и близких, то потеряем себя. Допустить этого нельзя", - подчеркнула делегат.

VI Всебелорусское народное собрание сегодня продолжает работу во Дворце Республики в Минске. Участниками мероприятия стали 2,7 тыс. человек, из них делегатов 2,4 тыс. На форуме собрались представители всех слоев общества: рабочие, труженики села, работники социально-культурной сферы и СМИ, военнослужащие, предприниматели, студенты, учащиеся средних специальных учебных заведений, пенсионеры. Среди делегатов собрания также руководители органов государственного управления, предприятий и организаций, парламентарии, депутаты местных советов, представители политических партий, общественных объединений.-0-