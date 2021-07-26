Молодежи в Беларуси уделяется очень много внимания - Шулейко

26 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Молодежи в Беларуси уделяется очень много внимания, заявил на открытии отчетно-выборной конференции областной организации ОО "БРСМ" председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня и правительство, и страна очень много уделяют внимания молодежи. Мы, взрослые, хотим быть ближе к вам, чтобы знать, что у вас на душе, чем вы живете, чему радуетесь. Вы - часть нашего общества, вам жить, работать и творить по-новому. От того, как и что вы будете делать, зависит, какой будет Беларусь в будущем", - сказал губернатор.

Юрий Шулейко призвал делегатов конференции внимательно относиться к социальным и политическим процессам, которые происходят в стране, помогать органам власти на местах решать актуальные задачи. Он вручил самым активным представителям молодежной организации грамоты и благодарности облисполкома и областного Совета депутатов.

XXXVI отчетно-выборная конференция областной организации БРСМ проходит под слоганом "БРСМ: Яркий. Единый. Твой". В областном центре молодежного творчества собрались делегаты из всех районов области, представители органов государственной власти, Центрального комитета ОО "БРСМ", общественных объединений - всего около 250 человек.

Мероприятие проходит в формате диалоговой площадке, во время которой делегаты и гости подведут итоги работы организации за последних три года и определят приоритетные задачи и направления деятельности на ближайшее будущее. Одной из центральных тем диалога станет обсуждение новой стратегии развития БРСМ до 2025 года. Участники конференции изберут новый состав областного комитета и делегатов на 44-й съезд Белорусского республиканского союза молодежи, проведение которого запланировано в Международный день молодежи в Минске. Будет принято обращение к молодежи Брестчины. Завершится мероприятие церемонией возложения цветов к Вечному огню в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой".

На 1 июля в Брестской областной организации ОО "БРСМ" состояло более 40,5 тыс. человек.-0-