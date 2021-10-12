12 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодежная акция "А ты привит?" пройдет сегодня в Гомеле, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Информационная группа разместится возле универмага "Гомель" в 13.00. Активисты первички БРСМ ГГУ имени Ф. Скорины раздадут листовки с рекомендациями, как уберечься от коронавирусной инфекции, а также напомнят о возможностях и местах вакцинации от COVID-19.

Организаторы акции напомнили, что с 9 октября по всей стране введен обязательный масочный режим: "Простые профилактические меры позволят уберечь себя и своих близких. А ведь каждый из нас в течение дня встречает десятки людей, контактирует с ними и возвращается домой. Надеть маску и вовремя ее сменить, обработать руки антисептиком, сделать прививку - то, что может действительно защитить. Важно, чтобы каждый задумался о безопасности ближнего и выполнял эти рекомендации".-0-