Молодежная акция пройдет в День Государственного герба и Государственного флага в Гомельской области

12 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь во всех районах Гомельской области сегодня пройдет молодежная акция, во время которой юноши и девушки будут вручать жителям и гостям региона флажки с белорусской символикой и красно-зеленые ленты, сообщили БЕЛТА в Гомельском облисполкоме.

Также повсеместно будут организованы тематические выставки, конкурсы, информационные часы, вечера, уроки гражданственности, концертные программы и другие мероприятия. Например, в Гомеле во время торжественного мероприятия на площади В.И.Ленина в пионеры примут 75 школьников. Ряды пионерской и молодежной организаций в этот день пополнят также юные жители Лельчицкого, Октябрьского районов.

В исторический квест "Наш герб и наш флаг - это символы свободы" пригласит школьников и молодежь Мозырская центральная библиотечная система. Представители молодого поколения Жлобина признаются в любви к родному краю в флешмобе "Горжусь своей страной!" на площади Освободителей. О государственных символах Беларуси речь пойдет во время круглого стола в районном краеведческом музее в Хойниках.

В некоторых районах области Дню Государственного герба и Государственного флага посвятят спортивные мероприятия. Так, в школах Добрушского района пройдут соревнования по различным дисциплинам, ХХІV Международный турнир по гиревому спорту откроется в Житковичах, а жители Светлогорского и Чечерского районов отправятся в тематические велопробеги.

День Государственного герба и Государственного флага Беларуси отмечается во второе воскресенье мая. Этот праздник установлен в 1995 году.-0-