Молодежная акция "Пункты мира" начнется с Витебской области

20 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Молодежная акция "Пункты мира" стартует сегодня с Витебской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном комитете БРСМ.

Проект призван популяризировать национальную символику. "Пункты мира" будут организованы на митингах в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Беларуси, а также в определенных местах, согласованных с местными органами власти. В них активисты союза молодежи бесплатно раздадут всем желающим государственные флаги Беларуси и красно-зеленые ленточки.

"Наш флаг символизирует все лучшее, что есть сегодня в Беларуси. В этом году мы празднуем 75-летие мира в стране, а это и есть главное достижение. Но хочется, чтобы белорусы всегда четко понимали и знали, что сделано суверенной Беларусью, и не меняли свою позицию под влиянием кого-либо. Мы любим свою страну и хотим мира и спокойствия, а главное - продолжать и дальше жить своим умом", - подчеркнули в организации.

Старт проекта в Витебской области будет дан сегодня в областном центре в комплексе Летнего амфитеатра во время проведения общественно-культурной акции "Беларусь - это мы!". Начало в 18.00.-0-