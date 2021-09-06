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06 сентября 2021, 15:52

Молодежная поисковая экспедиция "Сожский рубеж" стартовала в Могилевской области

Фото mogilevnews.by
Фото mogilevnews.by

6 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Молодежная поисковая экспедиция "Сожский рубеж - 2021" стартовала в Могилевской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал руководитель Могилевского областного историко-патриотического клуба "Виккру", военный историк Николай Борисенко.

"В экспедиции примут участие около 50 человек - учащиеся школ, студенты и работающая молодежь из Могилева, Черикова, Быхова, Чаусов, Славгорода и Осиповичей, - отметил Николай Борисенко. - Они будут искать неизвестные захоронения на местах боев Великой Отечественной войны. В частности, нас интересует судьба 25-го мехкорпуса и других частей Красной армии, которые сражались на территории нашей области в 1941 году, ведь начало войны - это самый неизведанный для поисковиков период, так называемое белое пятно".

Поисковая экспедиция (Вахта Памяти) будет проходить в регионе с 6 по 15 сентября. Она развернется на территории Славгородского, Чериковского и Чаусского районов. Поисковые мероприятия направлены на установление судеб пропавших без вести защитников Отечества, увековечение их памяти на Могилевщине и патриотическое воспитание подрастающего поколения. Отдельное внимание поисковиками будет уделено установлению фактов геноцида белорусского народа, поэтому раскопки будут организованы в том числе на местах расстрела мирных жителей в годы Великой Отечественной войны.

Открытие Вахты Памяти состоится 7 сентября на опушке леса в двух километрах к юго-востоку от д. Поповка Славгородского района. Организаторами поисковой инициативы выступили Областной центр творчества, поисковой клуб "Виккру", 52-й поисковый батальон Вооруженных Сил Беларуси при поддержке местных райисполкомов. -0-

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