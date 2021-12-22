Молодежная тусовка, "новогодний космолет" и квесты: чем удивит Минск в праздничные дни

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для минчан и гостей столицы подготовлена новогодняя программа, сообщили БЕЛТА в Мингорисполкоме.

Площадка у Дворца спорта станет местом праздничного притяжения. 25 декабря здесь пройдет большой концерт "Музыка объединяет" с участием творческих коллективов республики. 1 января с 00.30 до 4.00 здесь состоится концерт звезд белорусской эстрады "Шкатулка желаний", на котром выступят Алена Ланская, Ирина Дорофеева, Тео и др.

Молодежная "тусовка" с диджеями и кавер-бендами приглашает 1 января в 19.00. Хедлайнером станет группа "Дрозды".

Рождественская программа с участием ансамбля "Песняры" состоится 7 января.

В Верхнем городе с 25 декабря по 2 января предусмотрены различные активности трижды в день: в 12.00 - интерактивные программы и квесты, в 17.00 и 20.00 - театрализованное представление "Новогодний космолет. Путь к земле".

Всего в городе запланировано более 200 праздничных мероприятий.-0-