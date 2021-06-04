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04 июня 2021, 07:28

Молодежные бизнес-идеи представят на конкурсе "Пинск Инвест Уикенд"

Фото из архива
Фото из архива

4 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Конкурс инновационных проектов молодых разработчиков "Пинск Инвест Уикенд-16" пройдет сегодня в Полесском государственном университете, сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая лабораторией "Бизнес-центр" ПолесГУ Анна Хомич.

Конкурс проводится в соответствии с планом стартап-мероприятий, утвержденным Министерством экономики, и пройдет как в очном, так и онлайн-формате. Всего заявлено 12 молодежных проектов, в том числе три - от иностранных участников. Ростовский государственный и Одесский национальный экономические университеты не новички пинского стартап-форума. В этот раз представители зарубежных вузов будут дистанционно защищать свои бизнес-идеи в сфере общественного питания.

Хозяева мероприятия представят на суд экспертов проекты, выполненные совместно несколькими факультетами, студентами различных групп и специальностей, в кооперации с ООО "Технопарк "Полесье". Среди авторов также учащиеся Пинского государственного аграрно-технического колледжа имени А.Е.Клещева, СШ №16 Пинска. Молодежные бизнес-идеи затрагивают различные сферы деятельности: туризм, экологию, биотехнологии, питание, здоровый образ жизни. Основная масса проектов нацелена не только на получение прибыли, но и на социальный эффект.

"Конкурсу предшествовали предварительные смотры, в итоге были отобраны наиболее перспективные проекты, имеющие социальную и экономическую значимость. Некоторые из них (например, продвижение доставки еды центра общественного питания ПолесГУ) уже внедрены на практике, другие находятся в процессе разработки. Каждый участник конкурса имеет потенциальную возможность получить финансовую поддержку для реализации своей инициативы", - отметила Анна Хомич.

Оценивать идеи будет судейская коллегия, в которую войдут представители государственных органов управления, ректората вуза, руководители банков, успешные предприниматели, иностранные эксперты. За время проведения конкурса "Пинск Инвест Уикенд" всего было представлено более 150 стартап-проектов.

В рамках бизнес-мероприятия на факультете экономики и финансов также состоится открытие брендированного кабинета для практических занятий студентов. Одну из учебных аудиторий первого корпуса университета оборудовали за средства Белагропромбанка новой мебелью, компьютерами и другой техникой. Такой подарок вузу партнеры сделали в благодарность за длительное и плодотворное сотрудничество.-0-

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