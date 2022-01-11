Молодежные горячие линии по уборке снега возобновили работу в Гомельской области

11 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодежь Гомельской области присоединилась к акции "Чистый двор", сообщили БЕЛТА в областной организации БРСМ.

Обильные снегопады, прошедшие по юго-востоку страны, дали старт молодежной акции в этом году. Молодые люди выезжают по адресам и помогают ветеранам, одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам в уборке дворов.

Главный специалист Центральной районной организации БРСМ Илья Майсюк отметил, что все чаще и чаще после снегопадов поступают такие заявки. "Во время акции "Чистый двор" мы с волонтерами наводим порядок на приусадебных участках и дворовых территориях, расчищаем дорожки от дома во двор и на улицу. Это необходимо, чтобы пожилые люди могли просто выйти из дома, подышать воздухом, сходить в магазин", - сказал он.

Волонтер Аким Карницкий уверен, что, видя такую работу, и другие люди протянут руку помощи тем, кто в ней нуждается.

Такие горячие линии работают во всех районах Гомеля и региона в целом. Заявку на оказание помощи можно оставить в территориальных комитетах БРСМ. В Гомельском областном комитете организации можно обращаться за помощью по телефону 8 (0232) 56-33-15.

В Гомельской городской организации работает пять телефонных линий. Обратиться в Гомельский ГК можно по номеру (0232) 33-05-51. Жителям Железнодорожного района нужно набрать (0232) 34-07-56, Новобелицкого - (0232) 53-20-14, Советского - (0232) 22-16-73, Центрального - (0232) 34-53-83.

Одним из первых адресов молодежной помощи стал дом гомельчанки с инвалидностью Раисы Гесевны, которая проживает по ул.Катунина в Гомеле. Молодежный наряд оперативно расчистил ее двор.-0-