Молодежные викторины "Конституция - сила Основного закона" прошли в Минской области

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Викторины "Конституция - сила Основного закона" прошли в Минской области. Их провела минская областная организация БРСМ для молодежи Минской области. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минского областного исполнительного комитета.
Цель викторин заключалась в повышении электоральной активности и информировании молодых людей о проведении республиканского референдума.
23 районных комитета провели свои мероприятия и выявили победителей, которые прошли в областной этап. Участников проверили на знание истории и основных законов Конституции Республики Беларусь. Финальный этап длился всего 30 минут. Победителем стала Алина Гичик из Узды. Она правильно и быстрее других участников ответила на все вопросы.
Основной этап викторины прошел в онлайн-формате.-0-