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15 ноября 2021, 17:58

Молодежный актив Могилевской области обсудил перспективы патриотического воспитания

Фото из архива
Фото из архива

15 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Молодежный актив Могилевской области обсудил сегодня проект программы патриотического воспитания населения на 2022-2025 годы. Участниками областной диалоговой площадки стали порядка 50 человек - студенческая и учащаяся молодежь, представители трудовых коллективов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы собрались со студенческой молодежью, чтобы обсудить проект программы патриотического воспитания. Уже есть определенные наработки, но все же хочется обсудить их с молодыми людьми, услышать их мнение, взгляд на ту или иную ситуацию. Этот проект не взялся из ниоткуда, уже прорабатывались определенные моменты. Все, что там прописано, собиралось со всей республики. Все участники встречи ознакомились с проектом программы", - рассказал первый секретарь Могилевского областного комитета ОО "БРСМ" Владимир Павловский.

Одним из участников встречи стал руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы №37 Могилева Иван Хиревич. Молодой человек рассказал, что в современном мире дети подвержены той информации, которую они получают из интернета. И важно помочь им в ней ориентироваться. "С детьми важно работать на опережение. Тот поток информации, который они получают в интернете - на сегодняшний день, к сожалению, является определяющей силой. Там нет барьеров и красных зон. И в этом случае мы должны выступать регуляторами этой информации, выставлять при необходимости эти барьеры. Но мало просто поставить их и ждать какого-то результата. Мы должны создавать свой материал, внедрять новые формы работы - мало просто мониторить и делать какие-то выводы. Особенно это показали события августа 2020 года. Это действительно значимый пробел, который нужно не только заполнить и зацементировать, но и обогнать", - поделился молодой человек.

В обсуждении приняла участие и студентка МГУ им. А.А. Кулешова Ирина Кабетова. Девушка отметила, что серьезно подготовилась к обсуждению. "Перед тем, как приехать сюда, мы ознакомились с проектом программы, и подумали, какие предложения можем внести. Хотим послушать других, рассказать что-то свое. Мы можем предложить, например, чтобы каждую неделю группа студентов-волонтеров выезжали на какие-то памятные для города места и проводили генеральную уборку. Такая работа, безусловно, идет и сейчас. Но можно сделать ее более регулярной. На дворе осень, дожди, опадают листья. А мы можем каждую неделю выезжать и убирать все это. Также можно проводить открытые диалоги на факультетах, где мы будем выяснять, что интересно молодежи, чтобы они могли посетить или посмотреть. Можно ведь проводить экскурсии не только по области, но и выезжать в другие регионы республики. И знакомиться со своей же историей", - отметила девушка.

Среди вопросов, которые поднимались во время диалоговой площадки, - проведение дополнительных занятий патриотической направленности для младших классов и создание при школах отдельных классов патриотического воспитания. Также участники диалоговой площадки говорили о том, что необходимо больше внимания уделять Дню Государственного флага и Государственного герба, больше информировать молодежь о событиях культурной и политической жизни страны, изменениях в законодательстве в отношении молодежи.

"Этот проект разработан для каждого жителя нашей страны. Сегодня мы собрались молодежью, чтобы с этой стороны рассмотреть эту программу. Каждый участник мог дополнить проект своими предложениями и идеями. Пока у нас есть возможность все это обсудить и, вероятно, включить в будущую программу", - отметил первый секретарь Могилевского областного комитета ОО "БРСМ".-0-

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