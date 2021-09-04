4 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодежный челлендж "Рукопожатие" стартовал в Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Его суть - в символическом рукопожатии. "Рукопожатие" как единение нашего народа, нашей молодежи. При этом символичном действии также передается Государственный флаг Республики Беларусь", - уточнили в обкоме. Флаг объедет все районы Гомельской области и в День народного единства будет передан в музей союза молодежи.

Акция проходит в онлайн-формате, хотя все встречи и запись рукопожатий проходит офлайн. Для челленджа участники выбирают знаковые места. В Гомеле это набережная реки Сож, стела на въезде в областном центре, а также основные ворота города - железнодорожный вокзал и др.

Не обходятся встречи и без приятных моментов. В торжественной обстановке ребятам вручают билеты БРСМ. Дипломами и благодарностями отмечают творческую и спортивную молодежь. К примеру, отмечен один из лучших танцевальных коллективов города Art-format Гомельского аграрно-технического колледжа.

В начале новой недели челлендж подхватят районы области.-0-

Фото Гомельского обкома БРСМ