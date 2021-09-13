Молодежный экологический челлендж запускают в Гродно

13 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно запускают экологический челлендж "Молодежь за чистый город". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском городском комитете ОО "БРСМ".

Челлендж пройдет с 13 по 18 сентября. Приурочен он к Дню народного единства. Общий слоган челленджа "Молодежь за чистый город".

"Проект направлен на вовлечение молодежи в решение социально-экологических проблем города, воспитание бережного отношения к природе у молодого поколения, развитие волонтерской деятельности. Личное участие в таких челленджах поможет сплотить молодых людей, привить им чувство ответственности за сохранение природы и экологии", - отметила второй секретарь Гродненского горкома БРСМ Анна Киселевская.

Во время трудовой экологической акции объектами молодежного внимания в Гродно станут лесопарки, лесные массивы, зоны отдыха вблизи реки Неман. Также молодежь будет трудиться на территории вблизи учреждений образования и студенческих общежитий.

В Октябрьском районе города трудовой десант высадится в лесных массивах по улице Томина, а также в микрорайоне Вишневец. В Ленинском районе Гродно наведут порядок в лесопарке "Пышки", одном из самых популярных мест отдыха города.

Бойцы студотрядов и волонтеры ГрГУ им. Янки Купалы будут трудиться на территории лесопарка "Румлево". Студенты аграрного университета благоустроят дендрарий вблизи главного корпуса вуза. Студенты-медики наведут порядок на территории медуниверситета и общежитий.-0-