Молодежный фестиваль "Васiльковы вянок" пройдет в Червенском районе

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный фестиваль актива БРСМ Минской области "Васiльковы вянок - 2019" пройдет 16-18 августа возле деревни Иваничи Червенского района, сообщили БЕЛТА в областном комитете ОО "БРСМ".

В соревнованиях по волейболу, мини-чемпионату по русскому жиму, перетягиванию каната, поднятию гири, в преодолении полосы препятствий "Ігуменскі шлях" примут участие 23 молодежные команды со всех районов столичного региона. Праздник соберет около 500 человек.

Также участников ожидает творческий конкурс визитных карточек "У родным краі, як у раі" и конкурс бивуаков "Мой родны кут". Каждой команде предстоит оформить и благоустроить место проживания, презентовать единую командную форму и приготовить оригинальное блюдо в походных условиях. В программе и показ фестивальной моды "Мая васільковая сукенка" и поэтично-литературный конкурс "Васільковы двубой".

В течение турслета можно будет запечатлеть на снимках самые яркие события и моменты. Лучшие фотоработы планируется разместить на официальном интернет-портале Минской областной организации БРСМ "Молодежь Минщины". Автор самого оригинального фото получит приз от организаторов.

Молодежный фестиваль "Васiльковы вянок" проводится с целью привлечения молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации традиций молодежного движения.-0-