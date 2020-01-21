21 января, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Республиканский молодежный форум "Беларусь интеллектуальная" пройдет в Минске в апреле. Об этом сегодня на пресс-конференции ко Дню белорусской науки сообщил главный ученый секретарь НАН Беларуси Андрей Иванец, передает корреспондент БЕЛТА.

"На апрель мы планируем проведение крупного республиканского молодежного форума "Беларусь интеллектуальная". Будут рассмотрены вопросы, которые связаны с построением новой интеллектуальной экономики, вопросы образования, научного и инновационного обеспечения, развития высокоинтеллектуального общества. Мы должны понимать, как видит сегодня эти вопросы молодежь, какие есть идеи", - сказал Андрей Иванец.

Кроме того, в сентябре будет организован третий "Фестиваль науки". В 2019 году в фестивале участвовали более 10 тыс. человек. "В этом году мы планируем расширить как количество участников, так и их географию - не только из Российской Федерации, но и других стран", - отметил он.

Представитель НАН поделился последними достижениями белорусских ученых. Например, они заняли три первых места в финале проекта "100 идей для СНГ". "Это говорит о том, что результаты исследований, которые получают наши молодые ученые, признаны на самом высоком международном уровне", - подчеркнул Андрей Иванец.

Лауреатами конкурса "100 талантов Национальной академии наук Беларуси" за 2019 год стали 10 молодых ученых. Присуждены именные премии НАН (в честь выдающихся ученых, которые внесли значимый вклад в развитие науки) - имени Ж.Алферова, В.Купревича, В.Игнатовского.

Главный ученый секретарь НАН также отметил важность государственной поддержки, а именно недавно принятое решение о двукратном увеличении стипендии аспирантам и докторантам. По его словам, это огромный шаг вперед для того, чтобы молодые ученые с уверенностью смотрели в будущее. "В аспирантуру и докторантуру придут более способные, более талантливые и мотивированные молодые люди", - подчеркнул он.

День белорусской науки ежегодно отмечается в последнее воскресенье января.-0-