Молодежный форум в Витебске соберет около 2 тыс. участников

8 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Около 2 тыс. участников соберет 9 октября молодежный форум "Беларусь - это МЫ!" в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном комитете БРСМ.

Старт молодежному фесту будет дан в 10.00 в областной библиотеке имени В.И.Ленина, где состоится открытый диалог с участием более 60 активистов организации. Пообщаться с молодежью придут помощник Президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич, заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин, заместитель председателя Витебского горисполкома Виктор Глушин и секретарь Центрального комитета союза молодежи Александра Гончарова.

Важной составляющей форума станет работа молодежных платформ в концертном зале "Витебск". На них будут представлены основные направления деятельности в работе с молодежью. Так, на платформе "Труд крут" развернется выставка, посвященная студотрядовскому движению, фотозона с пуфами и хештегами, запланирован мастер-класс по игре на гитаре от студенческих отрядов Полоцкого государственного университета. С волонтерским движением познакомит платформа "Твори добро", где волонтеры покажут мастер-класс по росписи пряничных изделий, организуют благотворительную акцию по сбору денежных средств для лечения витебчанина Романа Андрюшюнаса. Также здесь все желающие смогут бесплатно отправить открытку в благодарность медицинскому персоналу и учителям.

На платформе "Живи ярко" представлены инновационные проекты республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси", к тому же все участники здесь смогут сделать селфи, сфотографироваться в тематически оформленном фотобоксе и распечатать снимки прямо на месте. Платформа "Беларусь - крынiца натхнення" объединит творческую молодежь северного региона, а молодой ремесленник Никита Шкредов проведет мастер-класс по гончарному делу. Здесь же пройдет фотовыставка работ участников республиканского конкурса "Сэлфi&фота з вышыванкай".

Местом спортивных рекордов станет платформа "Будь здоров". Здесь посетители смогут посостязаться в настольном футболе, JustDance и караоке-батле. Не обойдется и без серьезных силовых упражнений: эффектную мини-программу подготовил чемпион Европы по становой тяге в среднем весе, участник эстафеты факела на II Европейских играх Евгений Шавченко. Силач будет гнуть гвозди-сотки в сердечки, лопать силой легких грелку.

Кроме того, на форуме каждый желающий сможет отсканировать специальный QR-код и пройти на google-форму, где можно написать предложения и инициативы по развитию нашей страны и молодежной политики.

Завершающим событием форума станет творческая программа "Беларусь - это МЫ!".-0-