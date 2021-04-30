Молодежный интерактивный квест посвятили гомельским мемориалам ВОВ

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курсанты Гомельского филиала Университета гражданской защиты МЧС стали победителями интерактивного квеста, организованного Гомельским государственным университетом имени Франциска Скорины совместно с региональным комитетом БРСМ. Все задания были посвящены гомельским мемориалам Великой Отечественной войны, сообщил БЕЛТА официальный представитель УГЗ Андрей Садовский.

Участникам из семи команд, представляющих региональные вузы, предстояло пройти девять конкурсных этапов, продемонстрировав знание истории Великой Отечественной войны, смекалку, хорошую ориентацию в городском пространстве и высокую организованность в группе. На каждом этапе задавались вопросы о героических подвигах солдат и офицеров Великой Отечественной войны. Вопросы озвучивали студенты исторического факультета ГГУ имени Франциска Скорины.

Все этапы проходили в центральной части Гомеля, у памятников и мемориальных досок, посвященных героям и боевым подвигам бойцов Красной армии. Символично, что итоги интеллектуального конкурса подвели в районе памятника ополченцам - защитникам города.

Победителями квеста стали представители Гомельского филиала Университета гражданской защиты МЧС, Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины и Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации. На втором месте студенты из Гомельского государственного технического университета имени П.О.Сухого и Белорусского государственного университета транспорта. Замкнули тройку призеров представители Гомельского государственного медицинского университета и Гомельского филиала Международного университета "МИТСО". Всем командам были вручены дипломы.

Подготовкой курсантов МЧС занимался старший преподаватель кафедры организации деятельности органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям филиала Иван Сидорейко.

Цель мероприятия - актуализация исторической памяти и популяризация среди молодежи знаний о событиях и итогах Великой Отечественной войны.-0-