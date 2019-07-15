Молодежный лагерь по профилактике торговли людьми открылся в Воложинском районе

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный лагерь по профилактике торговли людьми "Изучай. Действуй. Поделись" открылся в Воложинском районе. Его участниками стали 18 молодых людей со всей республики, отобранных специальной комиссией, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей МВД.

На протяжении шести дней ребята пройдут обучение по темам профилактики торговли людьми, узнают о проблемах беженства, современного рабства, гендерного равенства. Приглашенные специалисты поделятся знаниями, как можно воплотить в жизнь собственные проекты и инициативы.

Организаторами лагеря выступили представительство Международной организации по миграции в Беларуси совместно с министерствами иностранных и внутренних дел Беларуси, а также международными организациями, общественными объединениями и частными компаниями. Мероприятие традиционно проходит накануне Всемирного дня борьбы с торговлей людьми, который отмечается 30 июля.

"Опыт предыдущих двух лет показал, что наша инициатива оправдала себя, есть заметные результаты, - рассказал глава представительства МОМ в Беларуси Зейнал Гаджиев. - Сам факт того, что целевой аудиторией является именно молодежь, имеет свои причины. Мы пригласили активных, полных жизненных сил и энергии ребят, которые хотят сотрудничать с нами и бороться с этим явлением. Все они вносят огромный вклад в дело предотвращения торговли людьми, реализуя десятки информационных мероприятий на местах".

В свою очередь заместитель начальника управления Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Владимир Емельянов подчеркнул, что создание лагеря - большое подспорье в деле успешной профилактики. "Ребята смогут донести до своих сверстников знания по этой проблеме, сумеют распознать в толпе потенциальных жертв, нуждающихся в поддержке. Оказав своевременную помощь таким людям, мы сможем в дальнейшем выйти на след преступников", - отметил представитель МВД.

Он также сообщил, что сейчас идет большая работа по идентификации жертв торговли людьми не только правоохранительными органами, но и самими людьми, пострадавшими от этого негативного социального явления. Например, в настоящее время прорабатывается вопрос о создании и формировании на портале pomogut.by блока, затрагивающего проблемы торговли людьми и сексуального насилия над детьми.-0-