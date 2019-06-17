Молодежный марафон "75" прибудет в Могилев 18 июня

17 июня, Могилев /Сергей Кулягин- БЕЛТА/. Молодежный марафон "75", посвященный 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и Победе советского народа в Великой Отечественной войне, прибудет в Могилев 18 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Участники патриотического проекта колонной ретро-автомобилей и мотоциклов проследуют к мемориальному комплексу "Буйничское поле". Здесь в 10.00 состоится митинг с возложением цветов, а также презентация полотнища "Беларусь помнит!" с вышитыми именами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, участников Великой Отечественной войны. На полотнище размером 4,5 х 2,15 м размещены 124 фамилии славных уроженцев региона. Во время митинга его пронесут бойцы студотрядовского движения области. Впоследствии полотнище будет передано в областной краеведческий музей.

На "Буйничском поле" будет также работать мобильная экспозиция "Освобождение Беларуси". В 11.00 в кинотеатре "Родина" начнется открытый диалог "Беларусь помнит!". Во время мероприятия, помимо обсуждения актуальных проблем, запланирована передача материалов для создания альбома "Беларусь помнит. Родные лица Победы". Продолжит программу марафон опен-эйр "Цветы Великой Победы". На площади Звезд будут работать тематические и интерактивные площадки, фотозоны, организуют творческую программу с выступлением коллективов и исполнителей, пройдет акция "Письмо освободителю" и др. Также здесь разместится экспозиция "Освобождение Беларуси".

Организаторами молодежного марафона "75" выступают Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация профсоюзов, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны при поддержке Белорусской железной дороги и других заинтересованных.-0-