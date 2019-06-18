Молодежный марафон "75" прибыл в Могилевскую область

18 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Молодежный марафон "75", посвященный 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, прибыл сегодня в Могилевскую область, передает корреспондент БЕЛТА.
Участники патриотического проекта колонной ретроавтомобилей и мотоциклов проследовали к мемориальному комплексу "Буйничское поле" в Могилевском районе. Здесь состоялся митинг с возложением цветов, а также презентация полотнища "Беларусь помнит!" с вышитыми именами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. На полотнище размером 4,5х2,15 м размещены 124 фамилии уроженцев региона.
"Символично, что мы встречаемся на этом священном месте не только для жителей Могилевской области, но и для всего белорусского народа, - отметила заместитель председателя областного Совета депутатов Светлана Шутова. - Именно здесь бойцы Красной армии, ополченцы проявили невиданный героизм, стойкость и патриотизм. И сегодня наша с вами задача помнить, чтить память о тех, кто завоевал для нас Победу. Завоевал ее ценой собственной жизни".
Честь нести полотнище с именами героев выпала и учащимся Могилевского государственного экономического профессионально-технического колледжа. "Мы испытываем чувство гордости и большой ответственности за то, что нам доверили соприкоснуться с именами тех, кто вписан золотыми буквами в историю нашей Родины, кто проявил беспримерный героизм и мужество в годы войны, - отметил учащийся колледжа Константин Купреев. - Благодаря таким мероприятиям мы больше узнаем о нашей истории, героях своего времени. Мы учимся у них любить свое Отечество и быть патриотами страны".
Участник историко-патриотического клуба "За советскую Родину" из Могилева Александр Башаримов прибыл сюда на личном ретромотоцикле М72М (советский тяжелый мотоцикл), который стилизовал под военный. "Я уже не первый раз участвую в таких акциях и считаю, что они объединяют людей, подталкивают к общению, являются своеобразной формой воспитания молодого поколения в духе патриотизма и любви к своей Родине, - уверен Александр. - Это может подтолкнуть молодежь к тому, чтобы найти себя в обществе и реализовать свой потенциал, пусть даже увлекшись исторической реконструкцией".
К примеру, следующее масштабное мероприятие, в котором Александр Башаримов примет участие, станет 28 июня реконструкция исторических событий в Могилеве. Он со своими друзьями будет организовывать бой по освобождению Могилева от немецко-фашистских захватчиков, в котором будут применяться различные спецэффекты и шумовое оружие.
Участники мероприятия почтили минутой молчания погибших в годы войны воинов Красной армии. А затем в кинотеатре "Родина" обсудили актуальные темы во время открытого диалога "Беларусь помнит!". Продолжил программу марафон опен-эйр "Цветы Великой Победы".
Организаторами молодежного марафона "75" выступают Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация профсоюзов, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны при поддержке Белорусской железной дороги и других заинтересованных. -0-
Фото Олега Фойницкого
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