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Молодежный марафон "75" прибыл в Могилевскую область

Регионы 18.06.2019 | 11:56
Анастасия Козырева
Анастасия Козырева
Молодежная политика Беларуси Новости темы Молодежная политика Беларуси
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18 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Молодежный марафон "75", посвященный 75-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, прибыл сегодня в Могилевскую область, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время мероприятия на мемориальном комплексе "Буйничское поле"
Во время мероприятия на мемориальном комплексе "Буйничское поле"

Во время знакомства с экспозицией передвижного музея на площади "Звезд"
Во время знакомства с экспозицией передвижного музея на площади "Звезд"

Участники патриотического проекта колонной ретроавтомобилей и мотоциклов проследовали к мемориальному комплексу "Буйничское поле" в Могилевском районе. Здесь состоялся митинг с возложением цветов, а также презентация полотнища "Беларусь помнит!" с вышитыми именами Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. На полотнище размером 4,5х2,15 м размещены 124 фамилии уроженцев региона.

Экспозиция передвижного музея на площади "Звезд"
Экспозиция передвижного музея на площади "Звезд"

Во время мероприятия на мемориальном комплексе "Буйничское поле"
Во время мероприятия на мемориальном комплексе "Буйничское поле"

"Символично, что мы встречаемся на этом священном месте не только для жителей Могилевской области, но и для всего белорусского народа, - отметила заместитель председателя областного Совета депутатов Светлана Шутова. - Именно здесь бойцы Красной армии, ополченцы проявили невиданный героизм, стойкость и патриотизм. И сегодня наша с вами задача помнить, чтить память о тех, кто завоевал для нас Победу. Завоевал ее ценой собственной жизни".

Честь нести полотнище с именами героев выпала и учащимся Могилевского государственного экономического профессионально-технического колледжа. "Мы испытываем чувство гордости и большой ответственности за то, что нам доверили соприкоснуться с именами тех, кто вписан золотыми буквами в историю нашей Родины, кто проявил беспримерный героизм и мужество в годы войны, - отметил учащийся колледжа Константин Купреев. - Благодаря таким мероприятиям мы больше узнаем о нашей истории, героях своего времени. Мы учимся у них любить свое Отечество и быть патриотами страны".

Участник историко-патриотического клуба "За советскую Родину" из Могилева Александр Башаримов прибыл сюда на личном ретромотоцикле М72М (советский тяжелый мотоцикл), который стилизовал под военный. "Я уже не первый раз участвую в таких акциях и считаю, что они объединяют людей, подталкивают к общению, являются своеобразной формой воспитания молодого поколения в духе патриотизма и любви к своей Родине, - уверен Александр. - Это может подтолкнуть молодежь к тому, чтобы найти себя в обществе и реализовать свой потенциал, пусть даже увлекшись исторической реконструкцией".

Первый секретарь Могилевского областного комитета ОО "БРСМ" Павел Алексо, ветеран ВОВ Федор Кривоног и первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк во время мероприятия на мемориальном комплексе "Буйничское поле"
Первый секретарь Могилевского областного комитета ОО "БРСМ" Павел Алексо, ветеран ВОВ Федор Кривоног и первый секретарь ЦК ОО "БРСМ" Дмитрий Воронюк во время мероприятия на мемориальном комплексе "Буйничское поле"

К примеру, следующее масштабное мероприятие, в котором Александр Башаримов примет участие, станет 28 июня реконструкция исторических событий в Могилеве. Он со своими друзьями будет организовывать бой по освобождению Могилева от немецко-фашистских захватчиков, в котором будут применяться различные спецэффекты и шумовое оружие.

Участники мероприятия почтили минутой молчания погибших в годы войны воинов Красной армии. А затем в кинотеатре "Родина" обсудили актуальные темы во время открытого диалога "Беларусь помнит!". Продолжил программу марафон опен-эйр "Цветы Великой Победы".

Организаторами молодежного марафона "75" выступают Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация профсоюзов, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны при поддержке Белорусской железной дороги и других заинтересованных. -0-

Фото Олега Фойницкого

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Теги
акция, БРСМ, ВОВ, марафон, Могилевская область, молодежь
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