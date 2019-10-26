ФОТОРЕПОРТАЖ: Молодежный пикет для повышения электоральной активности населения провел БРСМ в Витебске

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. 26 октября БРСМ провел в Витебске молодежный пикет для повышения электоральной активности населения. Молодежный пикет развернулся на одной из самых больших площадок города в микрорайоне «Билево». Здесь была организована работа игровой зоны на приставке x-box, специальная безопасная интерактивная площадка областного управления МЧС.

Во время работы интерактивной площадки областного управления МЧС

На главной же, информационной, рабочей зоне, можно было узнать о предстоящей выборной компании, особенностях избирательного кодекса Беларуси и познакомиться с мобильным приложением «Голосую!», которое разработали ребята. Волонтеры БРСМ раздали листовки, напоминающие, что выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва состоятся 17 ноября.

Волонтеры БРСМ братья Влад и Руслан Спиваки

Волонтеры БРСМ раздают листовки, напоминающие, что выборы депутатов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва состоятся 17 ноября

Волонтер БРСМ Вдал Спивак

Фото Александра Хитрова