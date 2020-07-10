Молодежный проект "Поезд #Беларусь. Моладзь. Натхненне" стартует 18 июля в Витебске

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский молодежный проект "Поезд "#Беларусь. Моладзь. Натхненне" стартует 18 июля - в День молодежи на XXIX фестивале искусств "Славянский базар в Витебске". Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

"2020 год ознаменован важнейшими событиями: 75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, 100-летие комсомола Беларуси, Год малой родины. Сегодня десятки тысяч белорусских юношей и девушек по всей стране вовлечены в активную общественную деятельность по сохранению памяти о войне, развитию социально-экономического, туристического и культурного потенциала регионов. И новый молодежный проект Министерства образования и БРСМ нацелен на более динамичное развитие молодежной политики в регионах, проведение комплекса мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи, повышение ее общественно-политической активности, сохранение и приумножение культурного наследия, формирование позитивного имиджа страны в молодежной среде", - отметили в пресс-службе.

Участниками проекта станет молодежная команда, в состав которой вошли около 100 человек из всех уголков страны: студенты, представители трудовых коллективов, IT- и блогосфер, молодежных общественных и спортивных объединений, парламентарии и волонтеры. На протяжении семи дней на стилизованном символикой проекта железнодорожном составе они проедут по маршруту: Витебск - Шклов - Могилев - Гомель - Пинск - Брест - Гродно - Молодечно - Минск и примут участие в насыщенной программе. Посетят областные и районные центры, познакомятся со знаковыми объектами, созданными в эпоху независимой Беларуси, отдадут дань памяти павшим и живым героям Великой Отечественной войны, примут участие в открытых диалогах, встречах с руководителями организаций госуправления, депутатами, лидерами общественных организаций.

В год 75-летия Великой Победы молодежь почтит память героев войны и возложит цветы к мемориальным комплексам "Буйничское поле", "Ола", "Освободителям Пинска", "Брестская крепость-герой", а также к мемориальному комплексу в честь освободителей Молодечно и к монументу Победы в Минске. Кроме того, ребята примут участие в благотворительной акции "#ТвориДобро!" в социально-педагогическом центре Пинска, трудовой акции на Аллее студотрядовского движения в Бресте, а также в лидерских тренингах, мастер-классах, музыкально-патриотических и спортивных мероприятиях.

Финиширует проект 25 июля в Минске.-0-