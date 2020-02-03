Молодежный профсоюзный образовательный центр открылся в Логойском районе

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный профсоюзный образовательный центр, где будут обучать профактив предприятий и организаций всей страны, заработал на базе Дома отдыха "Логойский", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.

Предусмотрено шесть модулей, каждый из которых посвящен отдельной теме. Первый - "СМИ и имидж профсоюзной организации в них" - стартовал сегодня и продлится пять недель, в каждую из которых планируется обучить по 90 человек.

Работа образовательного центра направлена на то, чтобы усилить влияние молодежи на политику профсоюзных организаций. Помимо лекций и мастер-классов запланированы встречи с профсоюзными лидерами, представителями министерств и предприятий, разработка и реализация творческих проектов. Намечены культурные и спортивные мероприятия.

"Мы хотим вовлечь молодежь в решение задач, которые стоят перед профсоюзами, наладить новые формы диалога между поколениями, - отметил начальник главного управления по культуре и общественной работе аппарата Совета Федерации профсоюзов Артем Игнатенко. - Мы хотим создать такую площадку, где любой талантливый и активный молодой человек мог бы проявить себя, найти единомышленников и получить поддержку".-0-