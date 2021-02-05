Молодежный союз должен быть модератором идей и новатором в жизни современного поколения - Привалов

5 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодежный союз должен быть модератором идей и новатором в жизни современного поколения. Такое мнение высказал заместитель председателя облисполкома Владимир Привалов на XII Пленуме Гомельского областного комитета БРСМ, сообщает БЕЛТА.

Владимир Привалов уверен, что необходимо обновлять форматы работы с молодежью. "БРСМ должен быть модератором идей и новатором в жизни современных парней и девушек. Важно понимать, что у молодежи в школе, вузе, на производстве - разное лицо. Надо увлечь и заинтересовать ее, привлечь внимание всего общества. А для этого необходимо громко заявлять о себе и своих ценностях, доказывая, что вы являетесь ядром молодежной политики. Ведь, по сути, перед вами стоят те же задачи, что и перед органами власти - делать жизнь все комфортнее, интереснее и благополучнее", - рассказал он.

Отдельно на пленуме коснулись темы задействования интернет-площадок. Начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома Денис Езерский отметил, что именно это пространство стало полем для развернувшейся с лета информационной атаки. "Деструктивные каналы стали диктовать свои условия жизни, развернулась определенная травля. Молодежь может стать реальной силой для противостояния, и для этого нужны конкретные и эффективные методы воздействия. Органы власти видят в молодежном союзе партнера для реализации государственной политики и развития регионов", - подчеркнул он.

На определение стратегий и действий в информационном пространстве нацелил и первый секретарь ЦК ОО БРСМ Дмитрий Воронюк.

"Отдельная благодарность всем, кто не побоялся кибербулинга, атак в интернете, и продолжал свое дело. Предстоит большой фронт работы в интернете. Информационные баталии стали вызовом для всего мира. И здесь мы видим свою роль в стабилизации ситуации. Необходимо продумать пути популяризации ведущих мессенджеров с учетом того, что некоторые из них стали мощно ангажированы политическими социальными сетями", - отметил он.

Как подчеркнул первый секретарь ЦК БРСМ, 2020 год для организации был насыщенным и в плане общественно-политических событий, и связанных с пандемией. "Наша организация достойно справилась с ними. Вместе с тем 2020 год стал годом постановки задач и принятия вызовов, а 2021-й нацелим на их решение. Мы вместе должны нащупать те моменты, над которым стоит дополнительно поработать, и приступить к устранению узких мест, укрепляя молодежный союз и помогая развивать нашу страну по всем позициям. Союз молодежи выстоял и в период избирательной кампании, и в поствыборное время. Мы сумели доказать, что мы - один из институтов, который является опорой для государства", - сказал он.

Дмитрий Воронюк обратил внимание на развитие всех ключевых моментов и грамотную работу со всеми категориями молодежи. "Человек рождается в семье, здесь начинается и его становление как личности, поэтому мы должны активно взаимодействовать с молодыми семьями. И далее по социальным ступеням. Важно прививать чувство патриотизма еще с детских садов, пионерских организаций. Далее - школы, профтехнические и средние специальные учреждения, университеты. Здесь важно работать не только со студентами, но и молодыми преподавателями, аспирантами и магистрантами. Также на одной волне должны быть и с работающей молодежью, ребятами из сельской местности. С каждой из этих категорий молодых людей необходимо выстроить свою систему", - отметил он.

Первый секретарь ЦК поблагодарил членов молодежного союза за работу и нацелил на серьезный лад в 2021 году. По результатам ВНС будут скорректированы планы и проекты, определен уточненный план действий.-0-