12 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Молодежный совет создан при Гомельском областном Совете депутатов. Вопрос об утверждении состава внесен в повестку сегодняшнего заседания президиума облсовета. Об этом сообщила журналистам начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Ирина Довгало, передает корреспондент БЕЛТА.

"Решение о создании молодежного совета было принято депутатским корпусом региона на весенней сессии. С того времени все районные и городской Советы депутатов области провели отбор кандидатур и утвердили их соответствующими решениями", - рассказала начальник главного управления.

В состав молодежного совета вошли 26 человек - 21 кандидат представлен райсоветами, еще пять человек - Гомельским горсоветом депутатов. Всего же было подано 183 заявки. При отборе учитывались активность жизненной позиции претендента, значимость и актуальность озвученных им проектов, идей, предложений. "Члены совета представляют практически все отрасли: промышленность, образование, здравоохранение, правоохранительные органы, общественные объединения, есть и студенты, учащаяся молодежь, индивидуальный предприниматель", - отметила Ирина Довгало.

По ее словам, у каждого из молодых людей в созданном совете будет уникальная возможность проявить свои творческие способности, понять, что такое местное управление и самоуправление, самим внести вклад в социально-экономическое развитие региона.

Срок полномочия состава молодежного совета, который будет функционировать на общественных началах, составит два года. Первая организационная сессия запланирована уже на 26 июня. На ней будут избраны председатель, его заместитель, секретарь, сформированы комиссии по различным направлениям, утвержден план работы. Ирина Довгало выразила надежду, что первый состав будет активным и заложит добрые традиции, на которые смогут в будущем равняться преемники.-0-