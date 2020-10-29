Молодежный студенческий форум стартует сегодня в Могилеве

29 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Молодежный студенческий форум "За нами будущее" стартует сегодня в Могилеве. Его участники - молодежные лидеры и актив БРСМ учреждений высшего образования республики. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном комитете БРСМ.

"Молодежный студенческий форум будет проходить в Могилеве три дня. В программе большое количество разнообразных мастер-классов, встреч и обсуждений актуальных вопросов. Будут работать тематические площадки, где участники форума смогут обменяться опытом работы первичных организаций своих вузов", - отметили в обкоме БРСМ.

В первый день форума пройдут мастер-классы, посвященные молодежному лидерству, выступлениям на сцене, работе со средствами массовой информации. На пятницу запланированы интернет-учеба, работа тематических секций, квест.

В заключительный день форума состоится презентация проектов участников "Реализуй в жизнь свои идеи". После этого пройдет торжественное закрытие мероприятия.

Спикерами молодежного форума станут член Совета Республики Национального собрания, первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воронюк, ректор Белорусско-Российского университета Михаил Лустенков, проректоры по воспитательной работе, представители исполнительной власти и актива города.

Форум будет проходить в Белорусско-Российском университете.-0-