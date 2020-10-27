Молодежный студенческий форум "За нами будущее" пройдет в Могилеве 29-31 октября

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный студенческий форум "За нами будущее" пройдет с 29 по 31 октября на базе Межгосударственного образовательного учреждения высшего образования "Белорусско-Российский университет" в Могилеве, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич.

"В мероприятии примут участие секретари и заместители секретарей первичных организаций БРСМ высших учебных заведений страны - это около 60 человек. Форум проводится с целью развития навыков группоориентированного поведения и межличностного общения, деловых и лидерских качеств, активной личностной и гражданской позиции, формирования ответственного поведения, умения противостоять чуждым идеям и асоциальным явлениям", - рассказала Юлия Зинкевич.

Программа форума будет насыщенной. "В первый день состоится молодежный открытый диалог "Беларусь - это МЫ!" с участием первого секретаря ЦК БРСМ Дмитрия Воронюка и приглашенных гостей. На протяжении трех дней пройдут мастер-классы по ораторскому мастерству, работе с аудиторией, выступлению на сцене, креативному пиару, взаимодействию со СМИ, созданию и продвижению личного блока, моделированию проектов", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Во все дни работы форума его участники будут получать задания, чтобы в итоге создать свой проект, который они в дальнейшем будут реализовывать. "Запланированы также экскурсия по Могилеву и творческая программа. Главная цель форума - сплочение лидеров первичных организаций вузов, выработка новых молодежных проектов. Также это хорошая возможность обменяться опытом", - добавила Юлия Зинкевич.

Молодежный студенческий форум "За нами будущее" инициирован республиканской студенческой коллегией при ЦК БРСМ и Могилевской городской организацией БРСМ.-0-