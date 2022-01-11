Молодежный телемост по обсуждению проекта Конституции пройдет в Гродненской области

11 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Молодежный телемост "Сила закона" по обсуждению проекта Конституции пройдет в Гродненской области 13 января. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненском областном комитете ОО "БРСМ".

Участие в открытом диалоге примут актив областной организации БРСМ, представители работающей молодежи, студенчества и авторитетные эксперты. Будет работать несколько студий, в том числе в Гродно и Лиде.

С молодежью на важную тему пообщаются председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, председатель областного Совета депутатов Игорь Жук, помощник Президента - инспектор по Гродненской области Юрий Караев, депутаты, представители органов местной власти. В качестве эксперта к телемосту присоединится политический обозреватель, тележурналист Игорь Тур.

На платформе YouTube будет организована онлай-трансляция. Начало в 11.00.

БРСМ дал старт серии открытых диалогов "Сила закона" по широкому обсуждению молодежью проекта изменений и дополнений Конституции 5 января в Конституционном суде. Подобные мероприятия пройдут во всех регионах.-0-