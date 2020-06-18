Молодежный велоквест устроят в Могилеве 28 июня

18 июня, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Молодежный велоквест "В ритме города" пройдет в Могилеве 28 июня, сообщили БЕЛТА в Могилевском горкоме БРСМ.

"Велоквест будет включать элементы городского ориентирования. Пройдет он по знаковым местам Могилева. Задача участников, а ими могут стать не только велосипедисты, но и роллеры, - по фотографиям в соцсети определить эти места и добраться до них за определенное время".

Непосредственно в день мероприятия, 28 июня, в 13.30 в тематическую группу велоквеста в соцсети "ВКонтакте" будут загружать фотографии с координатами мест, которые надо посетить. В каждой локации участников будет ждать волонтер, который сделает отметку о прохождении определенного этапа в специальную карточку. Для того чтобы пройти все уровни, отводится два с половиной часа.

"Для участия в спортивном мероприятии нужно завести себе страничку в соцсети "ВКонтакте", если ее еще нет. С 25 до 26 июня можно получить карточки участников: с 9.00 до 16.00 в Могилевской городской организации БРСМ по ул. Ленинская, 61. Если по какой-то причине в эти дни вы не успели получить карточку, ее обладателем можно стать в день велоквеста на площади Ленина с 13.30 до 14.30", - пояснили в комитете.

По итогам велоквеста участников ожидает церемония награждения. Подготовлены памятные сувениры, розыгрыш призов.-0-