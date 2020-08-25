Молодежный велопробег #ЗАБеларусь пройдет в Минске 28 августа

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25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минская городская организация БРСМ приглашает 28 августа принять участие в велопробеге #ЗАБеларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в комитете.
Более полусотни представителей молодежи Минска преодолеет дистанцию в 15 км с символикой Беларуси в знак мира и стабильности в нашей стране. Маршрут велопробега проляжет через проспекты Независимости и Победителей. Точками станут знаковые объекты - Национальная библиотека Беларуси - Дворец спорта - Музей истории Великой Отечественной войны - площадь Государственного флага.
Молодежный велопробег уже стал традицией и проходит в третий раз. Старт запланирован от Национальной библиотеки в 17.00. -0-