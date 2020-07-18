Молодежный забег на "Славянском базаре" собрал более 100 человек

18 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Молодежный забег на "Славянском базаре" собрал сегодня более 100 человек, передает корреспондент БЕЛТА.

Участникам нужно преодолеть дистанцию в 6,5 км по маршруту площадь Победы - улица Ленина - улица Фрунзе - улица Смоленская - проспект Московский - площадь Победы. В марафоне здорового образа жизни участвуют молодые люди старше 18 лет. Победитель забега получит велосипед.

Министр образования Игорь Карпенко во время открытия Дня молодежи подчеркнул, что молодость - это время мечтать, действовать и удивлять мир самыми смелыми решениями. Важно созидать и трудиться на благо народа. "В нашей стране делается все, чтобы воплощались самые заветные мечты и планы. Вы родились и выросли в суверенном государстве, построенном на прочном фундаменте многовековой истории белорусского народа", - отметил глава ведомства.

Первый секретарь Центрального комитета БРСМ, член Совета Республики Национального собрания Дмитрий Воронюк поприветствовал участников Дня молодежи в формате молодежного феста "#YouthDays2020". "День молодежи на "Славянском базаре" объединяет активную, творческую и спортивную молодежь со всей страны. Мы гордимся своей страной и ее прошлым", - отметил он.

Сегодня в Витебске состоится презентация республиканского проекта "Паштоўка.БЕЛ", который направлен на популяризацию достижений страны и будет реализован в формате посткроссинга. На протяжении дня в фестивальном городе пройдут турнир по киберспорту, интерактивы и челленджи, выступления лучших кавер-групп, спортивные состязания. Завершающим аккордом станет ночной парад участников республиканского проекта "Молодежный поезд "#Беларусь. Моладзь. Натхненне": студентов, представителей трудовых коллективов, IT- и блогосфер, молодежных общественных и спортивных объединений, парламентариев и волонтеров. В Витебске молодежь пройдет парадом от площади Победы до железнодорожного вокзала, где состоятся проводы молодежной команды. На протяжении семи дней на стилизованном символикой проекта железнодорожном составе они проедут по маршруту Витебск - Шклов - Могилев - Гомель - Пинск - Брест - Гродно - Молодечно - Минск и примут участие в насыщенной программе.

Организатор Дня молодежи - БРСМ при поддержке Министерства образования, Центра культуры "Витебск" и дирекции Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске".-0-