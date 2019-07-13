13 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Молодежный забег в Витебске собрал около 150 участников из разных областей Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Молодежный забег - одно из центральных мероприятий Дня молодежи, который проходит в Витебске. На старт вышли около 150 участников, которым предстоит пробежать 2,5 км. Маршрут сторонников здорового образа жизни пролегает от Витебского госуниверситета имени П.М. Машерова по Московскому проспекту до площади Победы. Победитель забега получит главный приз - велосипед, все участники - медали.

Перед стартом для парней и девушек провел разминку многократный чемпион страны по легкой атлетике Сергей Козлов. На старт вышли люди с разным опытом в беге. Для кого-то это стиль жизни, люди регулярно бегают и принимали участие в Минских полумарафонах. Некоторые бегают на занятиях в спортшколе в качестве разминки. Среди них 10-летняя витебчанка Валерия Грумандь, которая занимается биатлоном в одной из витебских СДЮШОР. "Дистанция в 2,5 км меня не пугает. На тренировках бегаем в два раза больше. На марафоне хочу попасть в число первых 70", - отметила Валерия. Вместе с дочкой вне зачета будет бежать и ее отец.

Организатором забега выступило общественное объединение "БРСМ".

В Витебске 13-14 июля проходит День молодежи. Вчера для зрителей подготовили интеллектуальный опен-эйр, фестиваль кавер-бэндов. Сегодня состоится торжественное открытие Дня молодежи, пройдет патриотическая акция "Беларусь помнит", соревнования по автозвуку, выставка ретроавтомобилей, воркаут-турнир. Завершится программа выступлением групп NAVIBAND, "Без билета" и "ЧуVство полета".-0-