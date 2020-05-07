Молодое поколение должно сохранить историческую правду о войне - мнение

7 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Сохранить историческую точность, правду о событиях Великой Отечественной войны - обязанность молодого поколения белорусов. На этом сделал акцент председатель Гомельской областной организации БРПО Артем Карпенко во время республиканской эстафеты памяти "Беларусь помнит. Помним каждого" в Гомеле, сообщает корреспондент БЕЛТА.

У памятника героям-комсомольцам, погибшим в годы войны, собрались представители пионерской организации, БРСМ. Обращаясь к участникам акции, Артем Карпенко отметил, что молодое поколение гордится героями, которые отверженно боролись и ценой своей жизни шли к Великой Победе. "Сегодня наш черед доказать любовь к Родине. И рецепт патриотизма прост. Мы должны сохранить историческую точность, справедливость, правду о событиях той войны", - подчеркнул председатель организации.

Он обратил внимание, что в эти дни практически каждый белорус так или иначе обращается к истории более чем 75-летней давности. "Во многих семьях вспоминают или чествуют своих героев. Такие "вечера Победы", когда в кругу близких и родных перелистывают альбомы памяти, пересказывают судьбы и подвиги дедов и прадедов, передают из поколения в поколение историю, могут стать доброй семейной традицией", - считает Артем Карпенко. По его словам, несмотря на то, что определенные коррективы в праздничные мероприятия в этом году внесла эпидемическая ситуация, молодое поколение достойно несет вахту памяти.

Участники акции возложили цветы к монументу. Погибших героев войны почтили минутой молчания.-0-